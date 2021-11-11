台中市18歲的宋姓男大生，遭開著瑪莎拉蒂名車的張姓、李姓、陳姓3名男子痛毆致顱內出血命危，目前尚未脫離險境。警方將3煞拘提送辦，台中地檢署檢察官漏夜偵訊，以張男等3人涉殺人未遂罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押。張姓主嫌父親今早將在工廠前替兒子罪行道歉。

警方指出，11月7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大生因車禍遭對方車上3名男子毆打案，警方將3嫌依殺人未遂等罪嫌函請地檢署偵辦；同時因犯嫌惡性重大，市長盧秀燕宣示一定嚴查重辦，以有效遏止暴力事件。

警方表示，全案報請檢察官指揮偵辦聲請拘票獲准，於10日下午將犯嫌3人拘提到案，並將在場助勢者4人傳喚通知到案，移請台中地檢署嚴辦，持續朝組織犯罪方向深入追查，以有效遏止不法。

警方今天強調，全案警方務求嚴查重辦，將此案辦個水落石出，還給受害家屬一個公道，給台中市民一個交代，以全力維護社會治安。