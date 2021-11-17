北市信義區串燒店濺血 2竹聯幫惡煞闖入砍員工落網(林郁平翻攝)

北市松山路一家串燒店，16日晚間23時許，突然闖入兩名惡煞，持刀砍傷38歲曾姓店員，導致其左手臂、左手掌受傷，所幸送醫治療後並無大礙。信義分局獲報展開調查，將行凶的尤姓、蕭姓男子查緝到案，尤嫌供稱是因為先前曾與被害人發生口角，才會前往教訓對方。

警方調閱監視器及訪查顧客，發現兩嫌搭乘白牌計程車到串燒店附近下車後，持刀進入店內犯案，隨即步行逃逸。

警方找到司機，查出是一名呂姓男子叫車，搭載尤、蕭兩嫌到松山路與林口街口下車，31歲尤嫌為竹聯幫平堂成員，有毒品刑案紀錄，尤嫌落網後供稱，他日前至該店消費，酒後與曾姓被害發生口角衝突，因而心生怨懟，所以帶刀前往犯案。警方將持續釐清案情，擴大追查有無幫派介入。

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