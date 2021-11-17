新竹地檢署起訴當街施暴潑穢案嫌犯 請法院從重量刑

新竹市南大路本月14日發生開車民眾被人朝車內潑灑濃厚尿騷味的不明穢物案，新竹地檢署檢察官隨即展開偵辦，17日偵查終結，認潑穢物的莊姓男子涉犯刑法第309條第2項之強暴犯公然侮辱罪嫌，依法提起公訴，並請法院從重量刑。

檢方調查指出，莊姓男子在14日12時許，騎機車隨機尋找下手目標，在南大路579前，發現開車的鄭姓男子在等紅燈時，先徒手敲打鄭男轎車右前車窗玻璃，示意鄭男搖下右前車窗玻璃。

鄭男搖下右前車窗玻璃之際，莊男趁其不備，即持事先備妥，裝有濃厚尿騷味的不明穢物的白色容器，朝車內的鄭男潑灑，致鄭男身上及車內物品沾染不明穢物，警方循線查獲莊男送辦。

檢方認莊男核以此強暴方式，貶損鄭男的名譽、人格地位及社會評價係，犯刑法第309條第 2項之以強暴犯公然侮辱罪嫌。

針對上開犯行，檢察官請法院審酌莊男事先備妥惡臭難聞的不明穢物，在道路上以隨機擇定下手對象方式，持不明穢物向有人所在之車內潑灑，嚴重影響用路人行車安全並造成社會大眾恐慌，惡性非輕等一切情狀，從重量刑，以資懲儆。