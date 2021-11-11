圖為國民黨立委江啟臣。（資料照/姚志平攝）

台中一名宋姓男大生7日開車行經台灣大道，在變換車道時不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，結果遭車上的3名惡煞痛毆致顱內出血昏迷，消息曝光引爆網友怒火。市長盧秀燕得知消息後10日赴醫院探視傷者與慰問家屬，強調將嚴查重辦。國民黨立委江啟臣昨(10日)在臉書表示，宋同學是豐原人，他也在接獲消息的第一時間與宋媽媽進行聯繫，表達關心和慰問，也會追蹤本案，絕對要讓案情水落石出！

警方調查，宋姓男大生7日清晨於台中市台灣大道、河南路口變換車道時，不慎擦撞瑪莎拉蒂名車，張、李、陳3男立刻下車持棍棒狂毆宋男。不料，宋男送醫後因顱內出血傷勢加劇，轉入加護病房，消息傳出引發社會譁然。

本身就是豐原人的江啟臣在臉書提到，宋同學是豐原人，也在接獲消息的第一時間與宋媽媽進行聯繫，表達關心和慰問，並請服務處同仁後續進行協助，務必要照顧好「我們豐原的孩子」，自己也會追蹤本案，絕對要讓案情水落石出，讓罪犯付出法律代價。

江啟臣也盼大家一起為男大生集氣，他說，豐原人是一個大家庭，敦厚友愛，在這邊也跟所有鄉親們借一句話，來一起為宋同學祈福集氣，希望早日康復；一起為宋同學的親人們送暖加油，我們與你們同在。他也呼籲如果11月7日在台中市西屯區有開車路過案發現場，再麻煩大家檢視行車紀錄器。最後，他也強調暴力零容忍、必須嚴查重辦。