男大生母痛批案情不單純 3惡少「背景一定很硬」

18歲宋姓男大生7日凌晨因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭到車上3名富少毆打致昏迷，至今仍未脫險。宋母11日下午接受訪問指出，將不會與加害者家屬見面，更反問對方母親一句「妳會想見施暴者的家屬嗎？」表示將於明日拜訪律師，向涉嫌對兒子施暴的3人提告。

宋姓男大生7日凌晨搭載3名友人開車行經中市台灣大道與河南路口，卻在向右切入慢車道時，意外擦撞到張男等3人所駕駛的瑪莎拉蒂跑車，宋男下車後即頻頻致歉，但張男等人氣憤難平，以徒手、棍棒方式痛毆宋男致昏迷，還呼來2車的友人助陣。

警方7日趕往現場後，認定非現行犯，筆錄後即縱放三人，宋男遭毆的消息於9日晚間廣見媒體，警方則遲至10日才向台中地檢署聲請拘票，亡羊補牢於10日晚間將涉案3名惡煞逮回警局並移送地檢署，檢方認定3人涉有重嫌，訊後向法院聲請羈押，法院於11日下午裁准。

張母與張父11日在醫院下跪約10多分鐘後，表示希望見到宋姓被害者家屬一面。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

據了解，涉有重嫌的張姓惡煞雙親11日上午趕赴醫院，希望能見到宋母向其致歉，還在醫院門口下跪，但卻未成功見上一面。對此，宋男母親11日下午接受訪問時表示，她不會與對方見面，更要對方母親換位思考，倘若今天受傷的是她兒子，「她會想見施暴者的家屬嗎？」

宋母也表明，明天將與律師見面，將再討論過後盡速對涉案3名惡煞提告，也呼籲事發當時路過該路段的民眾能踴躍提供監視器影像，加速檢警釐清案情全貌。