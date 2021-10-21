陳其邁今早先至罹難者聯合靈堂弔唁並安慰家屬後，接受媒體聯訪。（石秀華攝）

高雄市鹽埕區城中城大火明（22）日將舉行聯合公祭，事發至今第8天，市府官員無一人下台負責，藍營市議員呼籲陳其邁應「揮淚斬馬謖」，以落實責任政治；陳其邁今（21）日上午接受聯訪時，未明確答覆，僅指出，明是聯合公祭，希望讓整個後事和喪葬事宜能圓滿，讓家屬得到心靈撫慰，照顧罹難者家屬是現階段覺得最重要的事情，真的很抱歉..。

國民黨高雄市議員邱于軒昨在臉書發文，指「城中城」大火頭七，很遺憾陳其邁團隊還在眷戀權位，到目前為止沒有一個官員下台，停職甚至自請處分！

邱于軒以昔日陳其邁當立委時為例說，對比陳曾在高雄氣爆案頭七時指責時任經濟部長張家祝「冷血」、「你還是人嗎？」真是不勝唏噓！

邱于軒並指出，城中城事件，只見里長一人幾乎要挑起守護城中城的重擔！民政、社政系統失靈、失能，長期漠視，才是造成本次死傷慘重的主因！加上城中城戶政管理不利，甚至爆出冒領善款之事，除點名民政局長、社會局長應下台負責外，消防、公安檢查不利，市政府態度消極，工務局長、消防局長也應該下台！

邱于軒同時指出，副市長史哲負責督導民政局和社會局，也應辭職下台，她籲請陳其邁要「揮淚斬馬謖」，以落實責任政治！

面對藍營民代一一點名市府官員要下台負責，市長陳其邁21日依往例一早出現在市立殯儀館，至罹難者聯合靈堂弔唁並向家屬慰問致意，會後接受媒體訪問時指出，「明天是聯合公祭，我們都希望讓整個後事和喪葬事宜都能圓滿，讓家屬得到心靈撫慰，照顧罹難者家屬是現階段覺得最重要的事情，真的很抱歉..」，未直接回應媒體提問，即結束聯訪。