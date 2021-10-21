接棒下屆全運會的台南，記者會上仿東奧開幕的「超級變變變」演出，表演者以肢體動作搭配道具，展現全運會運動項目圖示。（陳慰慈攝）

全國運動會落幕，新北市政府今舉辦閉幕典禮，新北市長侯友宜將會旗交給下屆承辦的主辦單位台南市長黃偉哲，2人難得同台，但互動交流不多，今年由北市以84面金牌拿下總冠軍總統獎、新北以81面金牌獲副總統獎；侯扼腕表示，「很想拿總統獎，但台北市比我們厲害，拿下84面金牌數比新北多3面，我們輸得心甘情願，且新北已超越自己，奪牌數相較2年前已從59成長到81面。」

侯友宜說，新北睽違18年再次舉辦全運會，剛好碰上疫情嚴峻時刻，尤其新北又是重災區，在這樣惡劣環境下，新北一步步守住防疫，過程中籌備腳步不停歇，因為守住防疫，把運動賽事辦好，才對得起選手及關注賽事的民眾，「全運會絕對不能因為疫情失敗」。

侯說，16日開幕那天，看到繼東奧後所有運動好手代表隊1.2萬人齊聚新北，每人都堅持奮戰永不放棄，不斷挑戰自己超越，展現運動家精神，6天賽事共舉辦35種類406項運動賽事，其中破了全國紀錄有5項9人次、破大會紀錄20項44人次，是了不起的運動成績。下屆輪到台南市舉辦，以市長黃偉哲熱情及愛好體育精神，下屆絕對會辦得比新北好。

2023年全國運動會將在台南市舉辦，黃偉哲今自侯友宜手中接下全運會會旗，傳承全國運動會團結、希望、和平的賽會精神，黃說，看到新北籌備全運會到落幕，有許多精湛傑出演出，可說立下新北市門檻，對於全運會未來籌備工作可說有相當令人耳目一新，留下紀錄的地方，感謝侯讓全運會招牌擦更亮，讓全台民眾有非常深刻印象。

黃表示，台南會在新北奠定的基礎下，好好發揮籌辦，2024年台南即將邁入建城400年，會向全台民眾呈現最好成績，期待2023年台南全運會見，「來參加就是贏家」。