新北市議會27日舉行第二天總質詢，民進黨團議員輪番要求新北市長侯友宜針對共機擾台表態，侯友宜強調自己誓死捍衛中華民國不容其他國家挑釁，但議員跳針式要他表明敵國到底是不是中國，怎麼讓人民相信侯能夠捍衛國家，侯友宜怒回說，在公職40幾年，歷經幾十場生死槍戰捍衛人民，「我問你你願意嗎？你做過嗎？你做過嗎？你做過嗎？」，場面一度火爆。

新北市議會民進黨團議員何博文、張志豪、廖宜琨與李坤城今日上午聯合質詢，李坤城詢問侯友宜是不是中華民國新北市長，侯友宜笑答，這是1＋1等於2的常識問題，他當然是中華民國新北市長。

李坤城指出，共機擾台是現在進行式，他要侯友宜說出中國到底是不是敵國。

侯友宜強調，不管是哪一個國家挑釁中華民國，他都會生命捍衛中華民國，是他第一天當警察開始就不變的初衷。

何博文指出，侯友宜不敢對共機騷擾台表態不太好，認為侯友宜身為國民黨閃耀明星，不能表態清楚不好，侯說不管全世界各國威脅，但現在只有中國威脅台灣。

侯友宜說，未來的事情很難說，但議員認為侯友宜這樣回答無法讓大家相信侯能捍衛台灣，面對議員輪番要求他表態，他強調，他槍戰幾十場，他都願意守護台灣，用行動比用語言好。

侯友宜回問議員，他歷經這麼多槍戰，「你願意跟我一起嗎」、 「我問你你願意、你做過嗎？你做過嗎？你做過嗎？你做過嗎？」雙方唇槍舌戰，場面一度火爆。