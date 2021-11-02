行政院長蘇貞昌。（報系資料照）

針對及行政院長蘇貞昌今表示「若核災台灣去一半」及民進黨發言人周江杰攻擊重啟核四公投案，國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴表示，政治口水並無法轉移民進黨無能解決缺電問題的事實，若用嘴砲就能發電解決缺電危機，那民進黨應該能成為「台灣的嘴砲發電機」。

蕭敬嚴指出，民進黨持續污名化核電，2024年蔡英文下台後台灣恐無電可用，等到蔡英文卸任，留給人民的不是「非核家園」，而是「無電台灣」，這根本是坑害人民的誤國陰謀！而民進黨無能做好能源轉型，國發會主委龔明鑫承認目前綠電占比僅5.5％，遠低於2025的20％目標，甚至連2021該達成的12％也做不到，也根本是在傳炸彈給下一個執政者。請執政黨尊重民意並提出具體用電方案，不要只會用惡意的口號踐踏公投價值，低估人民智慧！

蕭敬嚴批評，副總統賴清德稱1999年起建的核四廠是22年古董，想要危言聳聽恫嚇人民，但事實上，核二廠1974年興建，距今近50年，核三廠1978年開始興建，距今40年以上，如果22年的核四真的這麼危險，民進黨為何要依賴更老舊、更危險的核二、核三發電？

蕭敬嚴質疑，為何宣稱「若核災台灣去一半」的行政院長蘇貞昌，面對今年5月13日、5月17日接連發生跳電，卻還讓核三廠被迫提早結束例行檢修投入發電？是否蘇貞昌為了挽救院長寶座，讓台灣冒著他口中「去一半」的風險讓核三廠提早結束檢修？這只證明民進黨沒有核電廠就活不下去！

蕭敬嚴進一步表示，國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜對核安的要求、核廢的處理態度始終一致，執政黨的中央政府也一定要負責。而面對「重啟核四」公投，民進黨不正視國家能源政策問題，反倒將公民團體匯集民意提出的公投案，惡意曲解成藍綠對決，刻意忽略擔心缺電的社會輿論及產業界聲音，如此不尊重民意、反民主的方式，難道就是民進黨口中的民主嗎？