針對年底公投，國民黨主席朱立倫喊出「四個同意」，不過黨內縣市長如宜蘭縣長林姿妙對核四公投有不同意見，引發矛盾。前立委蔡正元對此提出警訊：「國民黨未戰先敗？」

針對其中重啟核四公投案，中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙6日表示，為45萬名宜蘭縣民的健康和安全把關，重申「核四沒有安全就沒有商轉，所以我們反對核四」，希望大家都能平安健康。顯示國民黨從政黨員在核四公投意見不一，有待整合協調。

前立委蔡正元在臉書提出警訊：「國民黨未戰先敗？」。他表示，挾著成功罷免陳柏惟的氣勢，國民黨積極推動四個公投案，民進黨更是強烈鼓吹四個不同意，但藍綠兩陣營尚未交鋒，民進黨堅壁清野步步推進，國民黨卻大軍剛開拔立刻隊形散亂。國民黨有諸侯發聲不同意核四公投、國民黨有年輕幹部不贊成萊豬公投、國民黨主席說國民黨只有兩個公投案。

蔡正元憂心指出，把藻礁公投甩一邊，國民黨是在演哪一齣戲？難怪有學者批評國民黨說「充斥著小資產階級的搖擺性」，國民黨到底生了什麼病？怎麼未戰先露敗象？

根據《ETtoday新聞雲》今天(8日)公布四大公投的最新民調結果，顯示「重啟核四」有48.9%民眾同意，39.6%反對，11.5%沒表示意見；「珍愛藻礁」有50.1%民眾同意，35.8%反對，14.1%沒表示意見；「公投綁大選」有56.2%民眾表示同意，34.2%不同意，9.6%沒表示意見；而「反萊豬進口」則有57.8%民眾同意，33.7%反對，8.5%沒表示意見。果然，「重啟核四」持同意民眾有48.9%，未過半，但仍高於反對的39.6%。難怪宜蘭縣長林姿妙在核四公投有不同意見，國民黨如何整合歧見，仍需努力以赴，才能在年底公投取得真正勝利。