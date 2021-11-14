前立委顏寬恒也出席這場「公投顧台灣、民主拚未來」宣講。（馮惠宜攝）

國民黨「公投顧台灣、民主拚未來」活動全國展開巡迴宣講，首場活動14日下午三點在台中展開，公投領銜人黃士修、林為洲、羅智強也到現場提出主張，強烈呼籲民眾1218一定要出來公投，四個都同意。

黃士修表示，這次公投，尤其核四案關係中南部民眾的肺，為什麼你們北部的電廠蓋好，因為反核集團炒地皮就不用，要犧牲中南部人民的肺。

黃士修擔心的說，「但上個月該案贏5％，這個最近民調卻被民進黨追上來，卻反輸4％，且在台中、雲林、高雄落後，都是中南部空污最嚴重的縣市，可能最近民進黨全黨撒錢辦宣講，他要大家氣勢不能輸，否則真的會被逆轉，中火繼續危害。」

黃士修，政府說不用三接會缺電，不用核四不缺電，非核家園90％都是火力發電，他們說核災核廢，日本美國重啟核電，他呼籲大家1218要出門投票，請大家記住四個危機：缺電、漲價、空污、國安，請大家打三通電話又三通告訴親朋好友，1218四個公投四個都同意。

國民黨副秘書長羅智強一上場就戲稱，他走錯場子，這次四個公投他是站在民進黨那邊，他說反萊豬公投是民進黨提出來的，尤其高雄市長陳其邁最早喊出「萊豬進來，總統下台」，結果現在問他總統要不要下台，他說，「馬英九下台」，他佩服到五體投地，一個人臉皮厚到比城牆還厚。反萊豬公投不是國民黨的公投，是民進黨的公投。

羅智強調，公投綁大選公投是民進黨的主張，民進黨民進前輩蔡同榮，民進黨所有的政治人物每個都支持公投綁大選，當初公投綁大選通過，罷免法門檻下降，蔡英文總統感性的說，這是人民的勝利，一年後就把公投綁大選廢掉，你有看這這麼這麼無恥的領導人嗎？

他也說，藻礁公投也超級神奇，蔡英文以前說要永存藻礁，7600年歷史的藻礁，現在要廢掉，民進黨能源政策禍延子孫，以後台灣到2025年90％都要靠火力發電，國際環保評比，打到全球倒數第5名，結果民進黨輸了就說以後不參加評比。

林為洲宣講表示，民進黨政府現在到處下鄉辦說明會，有遊覽車發便當，不斷向國人灌輸吃萊豬沒關係。我們無法再忍受雙標的政治人物，民進黨在野與執政立場完全相反。林為洲重提「現在陳吉仲主委打臉昔日的陳吉仲教授」，陳吉仲在2013年主張萊豬價格便宜，若進口會衝擊國產豬肉產業，現在卻改口萊豬進口有助國產豬肉產業。

他直言「我們要用公投下架雙標政治，讓他們滾出政壇。沒有進口萊豬，跟美國關係就不好？根本不會，美國萊豬進口是每年進口總額的2000分之一，其次，民進黨宣稱進不了CPTPP，英國歐盟沒有吃萊豬、萊牛，加入的國際組織比我們還多」。