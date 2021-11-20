距離四大公投投票不到1個月，藍綠抓緊時間加強宣講論述主張。國民黨今（20）下午在高雄舉辦左營宣講座談會，黨祕書長黃健庭狠酸，民進黨場次較大型，他們資源多，可以動用國家機器來做，甚至動員同溫層參加。

媒體今問及，最近公投宣講，民進黨遍地開花，國民黨似乎沒這麼熱鬧？黃健庭指出，其實遍地開花的是國民黨，一開始宣示要辦1218場，民進黨可能看見後，才增加到辦100場，但民進黨場次都比較大，因為他們資源多，還可動用國家機器，有好多補助辦法，還動員自己人，只會找同溫層。

黃健庭直說，反觀國民黨到街頭、廟口、市場，不見得是同溫層，但可找到更多一般選民，宣講效果不見得比民進黨差，但考量投票日將近，國民黨也正與黨籍立委協商，盼委員可在各自選區辦一場大型的宣講活動。

「民進黨別把人民當吃素！」國民黨高雄青工會副總會長張永杰也在臉書狠酸，昨天國民黨在路上街講，民進黨也辦戶外開講，然而看到綠營豪華大舞台與巨型LED背版，「著實令人羨慕」，藍營只有一個肥皂箱跟幾塊手舉牌，倒數1個月，藍營會繼續努力到街頭巷尾，向人民宣傳我們所捍衛的價值與堅持，儘管對手大撒幣也不要害怕。