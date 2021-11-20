國民黨副主席連勝文今（20日）前往新北市中和區市民活動中心，出席「國父建黨127周年黨慶表揚晉齡黨員暨1218反萊豬公投說明會」。（葉書宏攝）

國民黨副主席連勝文今（20日）前往新北市中和區市民活動中心，出席「國父建黨127周年黨慶表揚晉齡黨員暨1218反萊豬公投說明會」。（葉書宏攝）

國民黨副主席連勝文今（20日）前往新北市中和區市民活動中心，出席「國父建黨127周年黨慶表揚晉齡黨員暨1218反萊豬公投說明會」。（葉書宏攝）

國民黨副主席連勝文今（20日）前往新北市中和區市民活動中心，出席「國父建黨127周年黨慶表揚晉齡黨員暨1218反萊豬公投說明會」，向民眾爭取支持公投案投下4個同意票，儘管天公不作美，現場湧入逾700名民眾，連勝文與中和區黨部主委張智倫呼籲，12月18日踴躍投票，給民進黨教訓。

連勝文表示，並非是反美豬，而是反對有瘦肉精的豬肉，瘦肉精對於人體有害，尤其對於弱勢影響更大，對下一代傷害也很大，如今市面上看不到萊豬，幾年後就陸續進口了，民進黨雙重標準，支持萊豬又要民眾不要吃，為了維護權利不擇手段。

此外，連勝文說，公投綁大選本來就是反映民意最好的辦法，2018年開票有問題那是選務機構的問題，並非公投綁大選的問題，另外，核能發電、藻礁等能源問題，政府就應該保障人民的安全、幸福，避戰、穩定幸福，民進黨就是沒有原則、不擇手段。

張智倫則表示，民進黨政府不顧民眾拒吃瘦肉精的權利，為了自己、為了家人、為了下一代的健康，要一起反萊豬，12月18日一定要出來踴躍投票，投下4個同意票。