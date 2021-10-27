有民眾認為，台灣送高端疫苗給友邦，就像美國把不要的武器賣給台灣。（圖／翻攝自《中天》）

【每日必看】高端打不完送友邦 民眾:就跟台灣買美國不要的武器一樣

衛福部部長陳時中25日坦言，採購的高端疫苗可能會打不完。面對疫苗庫存量多，高端提出兩個解套方式，第一，若品質無虞，可延長效期；第二，由指揮中心主導，捐贈疫苗給友邦國家做外交。對此，一項街頭民調結果顯示，最多民眾認為「誰會要？有沒有想過友邦的感受」，次之則是「錢還來！一劑881元，我的納稅錢你亂花」，力挺高端人數則是最後一名。

《中國時報》25日報導指出，國民黨立委洪孟楷質詢陳時中，目前還未到貨的200多萬劑高端疫苗，最後有無可能打不完？有無機會贈給其他國家？還是說高端根本是很難送人的燙手山芋？陳回應，以目前的接種情形來看，確實政府採購的500萬劑高端，可以預測會打不完，至於能否贈送他國使用，要看高端是否有取得其他國家的EUA，目前該公司也正在巴拉圭努力申請，也有很多國家在接洽。

《中天新聞》26日特別針對陳時中「高端打不完送友邦」做街頭民調，民調包括5個選項：「錢還來！一劑881元，我的納稅錢你亂花」、「真敢查？才不相信能查出什麼」、「誰會要？有沒有想過友邦的感受」、「笑死了！台灣研發沒人打要送人」、「怎可能？我打高端、我愛高端、高端萬歲」。

根據實地街訪，最多人選「誰會要？有沒有想過友邦的感受」，民眾紛紛表示：「這就像我們跟美國買軍事武器，都買人家不要的，我們現在就那種感覺，友邦也是這種感覺」、「你送友邦，人家友邦有要嗎？」第二名則是「錢還來！一劑881元，我的納稅錢你亂花」，民眾認為：「民進黨不要再亂花錢呀」、「聽說剩很多，我們的錢政府不該亂花」。此外，也有一位民眾選擇「怎可能？我打高端、我愛高端、高端萬歲」，支持者表示：「身為台灣人，台灣人發明的東西應該支持一下吧！」