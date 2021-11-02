《美麗島電子報》1日公布「誰最適合做下一屆總統」民調，結果顯示，副總統賴清德拔得頭籌，有25.5%民眾選擇賴清德；新北市長侯友宜則以23%位居第二。民調公布後引起各界關注。對此，該媒體董事長吳子嘉分直言，2024國民黨應該是朱立倫出來選，民進黨則是賴清德或鄭文燦。

根據《美麗島電子報》公布的「誰最適合做我們下一屆總統」民調結果顯示，賴清德25.5%，侯友宜23%，台北市長柯文哲14.2%，國民黨主席朱立倫9%，桃園市長鄭文燦6.4%，另外有21.8%民眾未明確回答。

《美麗島電子報》的民調也顯示，侯友宜以73.1點的信任指數拔得頭籌，賴清德為59.8點，鄭文燦為58.3點，蔡英文為51.3點，柯文哲為49.5點，朱立倫42.3點。

【互動直播室】2024總統誰接棒？吳子嘉揭「綠營困境」曝這大咖會被換下台｜2021.11.02 @中時新聞網

對於2024總統民調，吳子嘉2日接受《中時新聞網》專訪時指出，按照目前格局來看，2024總統大選，賴清德當選的機率會比較高，若未來幾年沒有甚麼劇烈變化的話，藍營可能出線的候選人就是現任黨主席朱立倫。

吳子嘉分析，若2024年民進黨是由賴清德或鄭文燦出戰，對上國民黨朱立倫，那國民黨要贏可能就會比較有難度。至於外界一直有聲音傳出，藍營可以和台灣民眾黨合作，組「藍白合」，吳子嘉則認為，朱和柯合作的機會就目前公開互動來看，可能性很低，兩人也不是會合作的人設，因為這是結構上的矛盾，除非解決結構上問題，否則民進黨勝選機率仍較大。

對於國民黨誰最可能出來選2024？吳子嘉則說，目前來看是朱立倫，因為明年2022地方選戰，國民黨會勝利，成績會不差，因此，繼續由朱立倫領導國民黨，代表國民黨參選的機會很大。

最後，記者也追問，為何會認為2022國民黨會贏？吳子嘉解釋，年底4大公投，萊豬國民黨一定會贏，因為這是激起千堆雪的民怨，而行政院長蘇貞昌仍擺出鴨霸的態度製造衝突，在立院罵國民黨立委不要臉，其實都是在分裂台灣民眾，是「台灣分裂的製造者」。從民調來看，蘇貞昌也是死亡交叉，若民調維持到明年2022還是這個數字，請問明年是誰會贏？一定是國民黨會贏。