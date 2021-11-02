網紅鳳梨（吳泓逸）的刺青師好友彫博，將11個月大女嬰交給蔡姓保母照顧，卻因頭部受創送醫不治，引爆女嬰家屬怒火，疑女嬰受虐致死，不料全案檢警仍在偵辦中，近日卻流出一段保母遭四名男子私刑動粗影片，女嬰父親事後坦承對保母賞巴掌動粗，鳳梨被訪時稱（2日）「私刑」是「人之常情」，卻遭外界曲解，氣得在臉書發聲，還原事情原委：「有錯嗎？」

彫博於10月中將才11個月大的女兒送交蔡姓保母照顧，不料女兒才去保母家第2天，就腦出血、雙眼滲血送醫，搶救後不治。彫博與家人懷疑保母虐嬰，今日一段7分58秒監視器影像曝光，點名「知名刺青師蔡博翰&正義哥四個大男人，毆打保母強行逼供(逼供承認虐嬰)，其中一名男子與保母不停對話，甚至動手呼保母巴掌、將她推倒在地，動用私刑影片全都錄。

稱友對保母動私刑「人之常情」遭曲解，「鳳梨」氣憤發文還原事情原委。（圖／翻攝自當事人、鳳梨臉書）

影片曝光後，彫博對媒體坦承，影像中動手的人就是他，並表示是女兒過世的隔天，與正義哥（徐奕）及其2個朋友共4個人，前往保母家，其他3人在門外，只有他單獨進門詢問保母到底發生什麼事？

據《三立新聞網》報導，鳳梨認為，私刑影片是「人之常情」，客觀來看小生命離世，家長去追查原因卻多次得到推託之詞，「是否做家長的會爆氣？」 還說，先不論女嬰是否是遭虐致死，但確實是在保母家喪命，而女嬰告別式當日，保母與家人都未到場致哀，真的很誇張，可是他強調該案已進入司法程序，一切由司法及檢調釐清。

沒想到，鳳梨此說法卻遭攻擊，讓他氣得在臉書PO文還原受訪內容，他寫道，被問及私刑對嗎？他回應：「一切也交由檢調司法處理」。至於對女嬰父親動粗的看法，他表示：「自己當然說當下如果他是父親，先姑且不論女童是否被保母虐死，他的女兒在保母家，結果送醫搶救不治，他若是身為父親去詢問事件始末，卻得到推託之詞，我當然會有情緒上來，這應該是人之常情」。

鳳梨不解：「自己這個說法有錯嗎？」，強調自己不願意一直在受害者身上撒鹽，只是默默看能幫忙什麼，「我不知道我錯在哪？」。