高雄仁武區日前才發生刺青師懷疑11月大女兒遭保母虐亡案件，雲林也傳出11月大男嬰疑似遭保母重摔顱內出血，目前仍在搶救中。男嬰父親表示，孩子右大腦都是積血，視網膜附近也有血塊，送去台大雲林分院急診時，院方懷疑有兒虐情形通報縣府社會處，目前全案由雲林地檢署檢察官指揮偵辦中。

男嬰父親表示，兒子送到醫院昏迷指數3，醫師開刀後告訴他們，孩子右大腦和視網膜都有積血，只能緊急開腦取出頭蓋骨，嚴重懷疑是遭到施虐。

男嬰家屬是北港人，透過通訊軟體平台找到在斗南的該名保母，今年7月把兒子委託保母24小時照顧，每天請保母拍照片傳訊，每隔2、3天就去探視。

男嬰父親說，先前已發現兒子臉部有些許瘀青，保母總是說兒子玩時自撞；昨天傍晚7點多接到保母電話，說兒子從2公尺高地方摔下，出現昏迷、嘔吐的現象，他們要求保母立刻送醫。

據了解，保母警訊時稱男嬰是從2公尺高處摔下來，後來又改口說是從1公尺多高處摔下。而雲林縣社會處查證資料，發現該名保母並未在雲林縣登記。