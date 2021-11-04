民進黨中執會昨（3日）通過徵召前立委林靜儀，參加台中第二選區立委補選，對此，國民黨發言人黃子哲表示，有媒體爆料林靜儀是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）的委員之一，但卻常請假沒去參加，經查詢後發現林靜儀在今年請假8次中，有6次都在上政論節目，黃痛批，林靜儀這種荒腔走板以行為，果然是男版陳柏惟無誤。

黃子哲今（4日）在臉書發文表示，民進黨確定徵召林靜儀投入台中市第二選區補選，但有媒體爆料林靜儀醫師是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）的委員之一，且是唯一一位婦產科代表，卻也是會議請假的冠軍，林靜儀身負重任卻經常性的落跑不開會，連對疫苗接種受害而尋求政府救濟的民眾都幾乎不聞不問，還說參選是要來服務或照顧台中二選區的鄉親，黃直言，「鬼才相信」。

黃子哲指出，林靜儀VCIP委員的任期是109年1月1日到110年12月31日，就疾管署網站的資料統計，109年以及110年度迄今總共開過16次會議，而林靜儀僅僅出席過3次，出席率不到2成，根本是怠忽職守、不負責任。

據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」的規定，黃子哲表示，VCIP的主要任務就是，預防接種受害救濟申請案之審議、鑑定、以及給付金額之審定等，尤其適逢國人大量接種新冠疫苗，因而產生不良反應甚至致死的案例也不少，正需要VCIP協助審議救濟案件，才好讓受害民眾獲得給付或補助，林靜儀卻頻頻請假不出席，根本罔顧受害者的權益，黃認為，相當可惡。

林靜儀到底為什麼不出席？黃子哲稱，林說國民黨指控她在VCIP中護航高端疫苗，為避免被持續模糊小組正常運作，這是她「後來」就比較沒再參與的原因之一，但黃子哲指出，問題是國民黨的質疑是今年8月底的事，林靜儀出席率極低，並非「後來」的事，而是從去年擔任委員後迄今都是如此，況且若要避嫌，就直接辭去職務就好，所以林靜儀的說詞根本是「竹篙逗菜刀」，為了規避責任而亂扯一通。

黃子哲直言，最可疑的是，林靜儀說「另外之前有幾次則是因為已有既定行程所以未能出席」，那林到底在忙什麼？黃子哲指出，從今年共計9次的會議紀錄來看（1/28、3/18、4/22、5/13、6/24、7/29、8/19、9/23、10/21），林靜儀只參加過6月24日該次會議，其餘通通請假缺席，開會時間都是下午1點30分或2點開始，黃發現林靜儀在今年請假8次中，有6次都在電視台的政論節目上錄影，不僅談疫情，連國民黨、孫中山、鳳梨都可以誇誇而論。

黃子哲感嘆，換言之林靜儀是，寧可上節目曝光，也不願去開會審議；寧當名嘴胡謅，也不願好好盡委員之責；寧賺自己的通告費，也不願幫忙疫苗受害者審定救濟給付，這就是林靜儀所謂的「既定行程」，原來比當VCIP委員出席會議還重要，這種荒腔走板以果然是男版陳柏惟無誤。