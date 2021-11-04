對於遭無黨籍台北市議員林穎孟指控「根本沒出席」專案會議，國民黨台北市議員徐巧芯不僅秀出席單的簽名，更調閱監視器畫面，痛批林穎孟對她視而不見沒關係，但查證一下、問一下同事很難嗎？一直說謊鼻子不會變長嗎？

林穎孟今（4日）質詢台北市長柯文哲時，指有松山信義區議員（指徐巧芯）說核廢料可放自己家，引發徐巧芯在臉書反嗆，林穎孟喜歡吸燃煤跟天然氣廢氣，問柯這問題有夠可悲，少問腦殘問題，愛用核電又愛罵，最噁心，難怪是被勞動部裁決認定「慣老闆」。

林穎孟則在臉書回應，可愛的巧芯，今早質詢柯有關核廢料處置問題，她特別把徐巧芯的名字遮起來，就是不想讓別人知道徐提出「核廢料放你家」的方案，結果「你自己跳進來了，真的很可愛」。林穎孟還說，今早所有議員開會聆聽市長專案報告時間，徐根本沒出席，還有看她的質詢，真是用心啊，給她鼓掌，等到徐巧芯在其po文回應有出席，林又秀一張沒有徐巧芯簽名的出席單，並回問「那你怎麼沒登記發言呢」？

對此，徐巧芯又在臉書回擊，並秀出完整出席簽名單，怒轟林穎孟先是說她「根本沒出席」專案會議，被打臉以後改成說她沒登記發言，徐直言，「這個髮夾彎不就代表你知道我人在議場裡聽報告？那一開始為何要抹黑呢？這種說法又是再一次故技重施，就像明明被勞動部認證慣老闆要被裁罰，還說自己清白一樣可笑」。

徐巧芯稱，自己已經去調閱監視器畫面，明天會拿到，拿到在放在限時動態讓大家公評，目前監視器上面的時間點是這樣：地點在二樓議事廳西側大門走道，時間早上9:43林穎孟簽完名就走，未進入議場；9:47徐巧芯簽到，進議場(柯文哲正在報告北藝中心)；9:55林穎孟進議場；10:21柯文哲專案報告發表結束；10:22自己在柯文哲市長報告完畢後，議員陳重文質詢時離開。

徐巧芯反問，為什麼林穎孟不敢拍出席單？不敢調監視器畫面呢？因為出席單有自己的簽名，而且監視器很明確地顯示簽到就走，後來才回來的其實是林穎孟。

徐巧芯怒轟，什麼是「根本沒出席」？她聽完了柯文哲的報告才離開叫做沒出席？徐直言，自己沒有罩隱形斗篷，林穎孟對她視而不見沒關係，但查證一下、問一下同事很難嗎？她隔壁的議員汪志冰，再隔壁的議員游淑慧也都有看到她，林穎孟被抓包說謊之後才轉而想打一個可以自由選擇的流程，一直說謊鼻子不會變長嗎？

此外，徐巧芯稱，專案報告是市長來報告議員先前統整出來的問題，議員要在現場聽取以了解市政情況，如果有問題可以登記發言，簡單說，登記發言是非必要，但參與專案報告是必須。