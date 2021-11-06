北市動物之家長期面臨超量收容、環境老舊不堪問題，但5.8億改建動物之家方案，因還需再追加2億垃圾處理費等費用，遭市長柯文哲擱置。北市多名議員今舉行記者會，發起民眾一人一信灌爆市長信箱活動，呼籲柯文哲正視興建動物之家的急迫需求。對此，北市產發局回應，12月總預算審查之前會定案並說明。

議員許淑華、黃郁芬、苗博雅、邱威傑、林亮君、林穎孟今發起「一人一信灌爆市長信箱」活動，為流浪動物請命，要求市府原地重建動物之家。

許淑華表示，「現在的動物之家為臨時建物已用21年，真的很離譜」，議會通過動物之家5.8億預算，柯文哲卻想用一句「太貴」就擱置興建，但她調閱資料發現，動物之家是北市重大工程中造價最便宜的。

黃郁芬認為，原址重建縱使需要增加預算，卻是溝通、時間等隱形成本最少的方案，只要市府願意馬上就能執行，呼籲柯文哲看看動物之家環境，柯三年前去看的時候狗籠還是一籠關四隻，但現在已經變成一籠關六隻狗了，動物沒有那麼多時間可以等。

苗博雅強調，動物之家改建方案雖然得再追加工程費2億元，但相較於三心二意所浪費的時間成本，導致動物在狀況不佳的環境多待好幾年， 以及未來重新選址後，新址及原址沒再利用的土地機會成本，原方案續建是最好的方案，呼籲柯別因小失大。

林穎孟批評，因為柯的決定，讓動物之家動工之日無限拖宕，根本罔顧動物權益、甩鍋給下任市長，她邀請關心動保的市民朋友，一人一信讓市長正視動物的需求，盡快重建動物之家。

對此，產發局副局長吳欣珮回應，「原址重建的機會相當高」，12月總預算審查之前會定案並說明。

動保處長宋念潔表示，目前動物之家有將近700隻犬，將近300隻貓，今年年底中繼站將完工，預計明年1月驗收完成，2月搬遷、3月開幕，中繼容留600隻犬、160隻貓，因此中繼蓋好後大部分動物先過去，在原址尚未拆除之前，部分動物會留在原址。