台北市議會昨三讀通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，但民眾黨北市議員林國成未參與投票，遭解讀連自家人都不挺北市府。林國成稍早發聲明自清，表示他會全力支持柯市長改革理念，還加碼批評藍綠強渡關山，是赤裸裸的多數暴力，他未來將支持北市府提出覆議。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，一上任就取消發放敬老禮金，引發長者不滿，外界原以為同黨議員林國成會在表決此案時捍衛市府立場，沒想到卻僅簽到未參與投票，讓持反對發放立場的無黨議員超傻眼，也被解讀是選票壓力而逃避表態。

林國成今日以「改革需要勇氣，雖千萬人吾往矣」為題發表聲明。內容指出，作為台北市執政黨議員，他全力支持柯市長的改革理念，這是他本人責無旁貸與無庸置疑的責任與義務，這不僅是志同道合理念的結合，更是核心價值的凝聚，且柯市長特質就是擇善固執千萬人吾往矣，也成為台灣民眾黨能獲得人民認同的主因。

「這是赤裸裸的多數暴力！」話鋒一轉，林國成砲火對象藍綠，他怒批藍綠議員昨在北市議會強渡關山，利用多數暴力表決通過該自治條例，不但在本質上有適法性的疑義，還有違反立法機關不得為增加預算支出提議的憲法精神的疑義，同時也違反財政紀律的施政原則。

林國成文末強調，作為台北市唯一黨籍議員，他本人堅定支持市長目前現行發放重陽敬老金的排富原則，同時更支持台北市政府提出覆議。