台北市長柯文哲（右）5日在市議會接受市政總質詢，對於羅智強邀請到凱道一起夜宿，他特地走向羅智強在議會內備好的帳篷內觀看。（資料照/鄧博仁攝）

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案將於12月18日舉行投票，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，日前更在市政總質詢時，邀請市長柯文哲到凱道一起夜宿，對方笑說有空會去看一下。而今(17日)羅智強在臉書宣布，柯說到做到，今天晚上8點半不但會現身凱道，「還會帶著欠我的一雙藍白拖到場」。

羅智強5日曾在市政總質詢搬來一座帳棚放在議場，他認為若連市長都不知道公投日期，一般民眾怎麼辦？因此他決定到凱道夜宿街頭49天，呼籲大家把時間留下來給公投，再邀柯文哲一起夜宿凱道，柯表示，很久沒露營，「我有空去看一下」。

羅智強今在臉書表示，柯市長之前在節目上玩快問快答，看到自己的照片時，把名字喚為「小強」，後來媒體朋友問回應時，就自嘲是「打不死的小強」，柯也妙答說「他(羅)還沒有遇到藍白拖」；因此羅說，「小強」這個名字不但跟柯文哲有關，嚴格來說柯市長還欠他一雙藍白拖。

羅智強說，柯市長雖然之前說夜宿太辛苦了，但仍然正面允諾有空的話，會到凱道看看，而今天晚上8點半，柯不但要來凱道，還會帶著欠他的一雙藍白拖到場。

今晚兩人即將合體，引發外界猜測是否意味「公投藍白合作」？對此，柯文哲今上午出席2021台北市亮點企業頒獎典禮，被問到今天晚上與羅智強合體是「公投藍白合作」？柯文哲回應，「想太多！我只是送紅豆湯給他吃而已」。