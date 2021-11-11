顏姓男子2013年在拍賣網站兜售廟會用法器「鯊魚劍」，2把開價6萬6千元，遭警方巡邏查獲。警方將鯊魚劍送鑑定後，發現竟是使用一級保育類野生動物「尖齒鋸鰩」製作，立刻將顏男移送法辦。高雄地檢署認定顏男坦承犯行且深表悔悟，考量該行為所生危害非鉅，偵結處分緩起訴，須接受1場法治教育。

鯊魚劍也稱沙魚齒或骨刀，看起來雄偉懾人，為乩童在宗教活動中「起乩」時所操持的法器，和七星劍、銅棍、月斧與刺球合稱「五寶」。鯊魚劍也是五寶中唯一使用動物身體製成的，台製鯊魚劍大多來自遠洋漁獲，通常取材不同種類的鋸鰩製成。

員警循線查扣顏男販售的兩把鯊魚劍後，送到屏東科大野生動物保育中心鑑定，確認該鯊魚劍是取自一級保育類野生動物「尖齒鋸鰩」，經海洋委員會海巡署偵防分署台南查緝隊報告移送地檢署偵辦。

檢方表示，顏男觸犯野生動物保育法，最輕可處3年以上徒刑，但審酌顏男近10年內並無刑案紀錄，應是一時失慮才觸法。顏男偵訊時也坦承犯行，深表悔悟，歷經司法偵查程序後應有所警惕，考量整起犯行所生危害非鉅，偵結處分緩起訴1年，但須接受1場法治教育。