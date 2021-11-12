現為民進黨籍的台北花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅，現已請辭獲准，要於11月轉任內政部長徐國勇辦公室的機要秘書。（摘自呂瀅瀅臉書）

柯市府再流失綠底官員！現為民進黨籍的台北花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅，在台北市長柯文哲任內打拚7年餘，今年8月卻傳出因不滿府內人士「太藍」，因而萌生辭意，近期才因疫情趨緩，向市長柯文哲請辭獲准，預計11月轉任內政部長徐國勇辦公室的機要秘書。

呂瀅瀅過去因外型亮麗，在選上第9屆台北市議員時，還有漂亮寶貝之稱。她也在柯文哲2014年初試啼聲選市長時，擔任士林、北投區的督導，隨後進入府內，當選後進入柯市府擔任台北花卉產銷公司副董事長，7年多時間努力協助柯組織基層，卻從未入民眾黨過。

據悉，柯市府內部有綠營背景的官員和幕僚，有組成「綠色連線」，呂就屬成員之一，8月卻傳出她不滿柯對重大議題沒中心思想，且人事任用越來越「藍」，因而向柯文哲當面請辭，但直到疫情趨緩才獲准。

據了解，呂萌生辭意後，與她熟識的徐國勇就多次詢問是否有意至內政部協助行銷，便問她是否有意至內政部處理行銷工作，以及宗教、廟宇等組織工作。

但對於離職一事，呂瀅瀅態度大方，還在社群上表示自己已離開台北花卉公司，還在個人工作欄位新增「內政部部長室」，但此事早有端倪，因為早在9月15日她就在貼文透露，某個行銷活動「應該是我在台北花市為台灣花農推廣用花最後的句點」，暗指自己將離開原有崗位。

對此，同為綠色連線的勞動局長陳信瑜表示，呂單純認為職位難以實現抱負，至於柯是否用人月越來越藍，她則坦言「不只有她這樣想」，自己也這樣想。藍綠議員則認為，離開柯身邊的人其實不分藍綠，且柯和民進黨早翻臉，未來關係將越來越尷尬。