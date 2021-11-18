位於桃園觀音區觀塘液化天然氣接收站（簡稱第三接收站）工地的兩座天然氣儲槽與連結外推碼頭的聯絡道路，不受朝野口水戰影響，照既定興建進度施工。(陳怡誠攝）

圖為珍愛藻礁懶人包。(製圖/陳友齡)

意見發表會第二輪今登場！第20案「珍愛藻礁」正反直球對決

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案，將於12月18日投票，其中「珍愛藻礁」公投，引發各界對桃園大潭藻礁生態的關注。而今(18日)為第二場公投意見發表會，由「珍愛藻礁」率先於10時30分登場，其正方代表人為台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，反方代表人為台灣環境規劃協會理事長趙家緯，雙方如何迎戰，也備受關注。《中時新聞網》將透過直播，為讀者提供最新資訊。

蔡雅瀅表示，或許大家曾經聽過政府對藻礁提出三接外推方案，或許跟我一樣擔心港區變更大，這樣真的能保護藻礁嗎？大家都認同必須被保護，只是保護方式是遷移還外推呢？若你重視能源安全應該支持三接遷移，因為中油曾經批估這裡海象太差，潮差過大，安全操作天數過短，而到其他地方開發，學者也曾分析大潭這裡是台灣北部最不安全接收站場址，不可操作因素多出一倍，且冬季風浪特別大，在空汙季遇到風浪太大等問題。

蔡雅瀅說，本來蓋接收站，是希望有安全，可是蓋到錯誤地方會承受許多風險，這不只是學者預設，過去經驗裡也可以看到大潭是不安全地方，去年中油工作船曾兩度擱淺、五度逃到台北港躲風浪，因此這邊風浪大、風險高。

蔡雅瀅說，藻礁是十到二十年才能長大一公分的生態系，在這麼脆弱敏感而珍貴的生態系，開發接受站，小小事故就可能造成嚴重災情。如果認為天然氣是重要能源，我們應該要選擇安全場址而不是動輒發生擱淺事件的場址。

第20案「珍愛藻礁」公投主文為，您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）