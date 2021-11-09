前民眾黨發言人陳思宇，有意參選明年台北市士林北投議員，卻強碰北市府副發言人黃瀞瑩，此外，陳思宇還登記了中山大同區選區，又對上同黨的前北市副發言人林珍羽，民眾黨恐上演三姝內戰，黃瀞瑩今天在「新聞不芹菜」節目上表示，每個人都有表達意願的權利。

林珍羽則指出，我很確定要在哪裡深耕服務，民眾黨讓年輕人參政，年輕人可能會有服務的心，但沒有特定選區，就會先填，但意願填完後，中央黨部或黨部主委會面談，會去詢問要選哪區，意願每個人都有表達意願的權利，都會有想要服務的地方，到時候看自己的選擇。

黃瀞瑩表示，看到思宇跟民眾互動接觸，大家都可以有權利，這個階段是讓黨越來越好，沒有競爭、沒有火花，如果都不出來，不會是一件好事。

主持人黃光芹詢問黃瀞瑩過去被問到是否參選，都表態無意願，為何態度會180度轉變要參選？黃瀞瑩說「以前很害怕，回去看鄉民留言很受挫，節目上評論會被攻擊，很低調過日子，但從上一次選舉，跟著大家一起到全台灣走一圈，民眾黨當時聲勢不錯，到現在市長很多發言政策都會被攻擊，好像不能再這樣下去」。

被問到黃珊珊是否會投入台北市長的選戰？黃瀞瑩說，這題很難回答，但她正在做功課，現在是訓練中，如果有市政的歷練再出去選會比較不一樣，要如何調動這8萬大軍人馬，都在訓練當中。

民進黨和國民黨是否有競合的可能？黃瀞瑩表示，不管是哪個陣營的政治人物都是要互相學習，像是議員徐巧芯的問政是很好的，有這樣議員的出現，應該要承擔市長想要形塑的責任，讓北市不要回到過去烏煙瘴氣。