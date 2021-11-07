大陸國台辦日前祭出「台獨頑固分子」懲戒名單，點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人為「台獨頑固分子」。至於是否還會有下一波懲戒名單？媒體人吳子嘉認為，「台獨頑固分子」目前只有3個人，但是基本上不會再有了。

大陸國台辦點名蘇貞昌、游錫堃及吳釗燮等3人為「台獨頑固份子」，禁止其本人和家屬禁止進入中港澳，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯機構與金主在大陸謀利。

吳子嘉在《董事長開講》網路直播節目中表示，大陸國台辦針對蘇貞昌的部分，最具殺傷力就是修理台商跟金主。很多大咖的台商，從前天開始，不敢接蘇貞昌電話。今年蘇貞昌慘了，明年是議員選舉，蘇系議員大概有10幾個，大概只能跟本土金主募款。

吳子嘉接著表示，「台獨頑固分子」目前只有3個人，基本上不會有了，因為這3咖是大咖，到此為止，不會有其他的咖出來，比如一些小咖，像是駐德代表謝志偉這種。另外，蘇貞昌的反應，比較有意思，蘇貞昌說「袁世凱稱帝的時候，也沒抓孫中山」，徐巧芯不禁開玩笑酸說，蘇貞昌自比為國父。台獨不是最討厭孫中山，怎會自比孫中山？