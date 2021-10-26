新北市議會民進黨團26日總質詢，指新北市長侯友宜任內完成的1萬戶社會住宅，實際僅有6605戶，侯更取消淡水、新莊426戶社宅，並卡中央社宅建照，是「社宅殺手」；新北市長侯友宜表示，新北第一階段完成1萬戶，第二階段中央建設新北全力配合， 還有需求會做下去，並透過租金補貼多元推動。對於台北市提出北市出錢、新北出地蓋社宅，侯認為只要符合雙北需求，他非常贊同。

新北市議員議員黃俊哲、鄭宇恩、周雅玲與鍾宏仁今日聯合總質詢，黃俊哲說，侯上任後強調自己建了1萬戶社宅，排除林口世大運社宅2907戶，實際僅6605戶是新北市規畫，且都是朱立倫前市長規畫，侯友宜任內毫無增加。

黃俊哲說，侯友宜表面上全力支持中央蓋社宅，卻暗地卡中央住都中心建照，最長都市審議至今7.5個月未核備，建照同是拖超過5個月。

鄭宇恩也說，淡水海天段社會住宅57戶及新莊文德段社會住宅369戶都被侯友宜取消，海天段市府說要做長照她同意，但主體應是社宅，下方公托可供年輕夫妻使用，並提供給健康長者，做一站式服務，「請市長把社宅還回來」。

周雅玲更指出，全國租金今年9月又往上揚，再創歷史新高，新北包租代管同一物件第一期租金1.2萬，第二期卻暴增到1.9萬，侯市長的居住正義在哪？

鄭宇恩也呼籲，新北市社宅租金基準是市價八折，民眾仍難負擔，希望新北社宅租金能夠跟市價脫鉤，基準可參考各縣市最低生活費，才能照顧到弱勢民眾。

侯友宜表示，新北市社會住宅第一階段已達標，全力跟中央合作，達到4萬戶社會住宅目標，相關建照與審議問題，市府都是全力配合，他上個禮拜三次要求城鄉局工務局加速審議「我盯很緊」。

侯友宜也說，中央地方興建4萬戶，另外新北市也推動租金補貼打3.2萬戶，另外還有包租代管2700戶，可以達到5％的7萬戶社會住宅目標值。

對於鍾宏仁詢問北市出錢、新北出地合作蓋社宅的態度，侯友宜說，只要地點、個案適當，符合雙北想法與需求，他樂觀其成，土地、財政單位會盤點哪些地方適合，「我贊同」，多多益善。

城鄉局補充，中央住都中心目前送新北審議的有6案，辦理天數都低於一般審議案件平均約4.5個月，板橋4案已在6月核備。建照部分板橋4案也有2案取得建照。