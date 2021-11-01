台北市政府自2017年起全國首創辦理青年創新回饋計畫，推動讓符合社會住宅入住資格者，依據專長類型提出社區回饋計畫，獲得免抽籤入住社宅。北市都發局1日宣布，南港區小彎社宅、內湖區行善社宅將辦理青年創新回饋計畫徵件，預計4、5月可入住。

都發局表示，此計畫自開辦以來，已陸續分別於松山區健康社宅、文山區興隆D2社宅、萬華區青年一期社宅、南港區東明社宅、大同區明倫社宅、內湖區瑞光社宅、北投區新奇岩社宅等七處執行，入選率比中籤率多2、3倍，每處徵件皆有逾百件報名，東明社宅甚至有200多件。

發展局說，即日起於南港區小彎社宅辦理「青年創新回饋計畫」徵件至11月22日下午5時前止，小彎社宅總戶數共341戶，將提供24戶為青年創新回饋計畫的名額，將於11月10日辦理徵件說明會。

此外，都發局指出，在內湖區行善社宅將自11月12日上午11時起至12月3日下午5時前止，行善社宅總戶數共526戶，將提供35戶為青年創新回饋計畫的名額，並將於11月19日辦理徵件說明會。

發展局住宅服務科長陳正廷表示，小彎社宅及行善社宅將陸續完工，預計4、5月民眾可入住，這些計畫所辦之活動，市府將提供經費做公共事務，例如採購喇叭等固定費用，但參與者需負擔部分成本費用。

都發局補充，年滿20歲並符合居住社宅之身份資格，且設籍於北市或於北市就學或就業者即可申請，徵件採用網路線上申請，民眾先至台北通官方網站註冊帳號並經實名認證成為金質會員，於徵件截止日前以台北通帳號登入台北市政府安心樂租網，進行提案申請。