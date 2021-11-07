今年上半年雖爆發本土疫情，但也推升家用寬頻申辦率。有線電視業者看準寬頻成長商機，近期也搶搭雙11順風車，紛紛推出方案盼滿足消費者需求。

中嘉數位發布新聞稿，去年雙11舉辦快閃促銷開出紅盤，帶動新增營收成長3成，今年再度在11月8日到12日推出雙11限時5天優惠，瞄準小資族、小家庭等中度網路使用者推出費率折扣。

中嘉數位指出，三重優惠包括11月7日不分速率官網預約登記加贈1個月；新申辦光纖上網打31折，100M網速只要新台幣311元，300M網速為511元、600M只需611元；申辦指定費率600M加送買東西商城購物金1111元。

台北市的有線電視系統北都TAIPEINET也發布新聞稿，觀察到消費者對於居家網路的品質要求也愈來愈高，統計今年1月至今，北都光纖上網用戶的年成長達到50%。北都今年也推出雙11活動，分別在4週內推出不同優惠活動。

凱擘大寬頻今年則首度在網路門市祭出雙11限時優惠，11月9日到11月11日間，透過網路門市新申辦120M以上光纖上網快閃特惠方案，可以120M光纖上網月付699元優惠價免費升速到200M光纖上網服務，還會搭配再送momo幣。

大豐電也發布新聞稿，上半年疫情帶動消費者強勁的寬頻申裝需求，截至9月底止大豐整體寬頻用戶數已超越12萬戶。在有線電視戶數緩跌，以及全力衝刺寬頻服務之下，達成與去年同期相當的前3季營收實績。大豐雖然沒有推出雙11優惠活動；不過到今年年底，也有振興五倍券支付收視費用和1.2G光纖上網加上有線電視每月1499元的服務。（編輯：蘇志宗）1101107