疫情趨平緩，但不能掉以輕心，台中市府衛生局統計到7日，第1劑接種人數215萬8653人，全人口涵蓋率76.65％，第2劑接種人數100萬2130人，涵蓋率35.58％；秋冬流感高峰期，今年採購73萬8350劑流感疫苗供民眾接種，呼籲長者、幼兒盡早接種流感疫苗。

衛生局表示，規畫開放自行預約接種，開放對象包括，1：接種AZ第1劑者，需滿18歲以上、2：接種AZ第2劑者，與第1劑施打需間隔至少8周以上、3：接種BNT第1劑者需滿12歲以上、4：接種BNT第2劑與第1劑施打需間隔至少4周以上（僅開放18歲以上）

市府今年採購73萬8350劑四價公費流感疫苗供民眾接種，截至7日已接種數約46萬3000多劑，使用率達採購量62.8％。

衛生局表示，65歲以上長者為罹患流感併發症的高風險族群，幼兒族群接種率偏低，呼籲尚未完成2劑新冠疫苗及流感疫苗接種的65歲以上長者，應趕快前往合約醫療院所或接種站接種。

至6日接種統計台中65歲以上長者流感疫苗接種率31.9％，比全國28.9％略高，但低於去年同期53.1％；台中市6個月以上3歲以下幼兒首打族接種率22.2％，3歲以上至入學前幼童首打族接種率8.3％，相較65歲以上長者等的接種率偏低。

新冠肺炎感染症狀和流感相似，衛生局說，因目前新冠疫苗適用年齡最低為12歲，籲家長帶家中幼兒接種流感疫苗，已完成流感疫苗第1劑接種的首打族幼兒，在第1次接種4周後，家長應再帶幼兒完成流感疫苗第2劑接種，及早獲得完整保護力。