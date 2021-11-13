高端疫苗遲未獲得國際認證，為了讓打高端的人能順利出國，指揮中心昨宣布開放高端混打AZ、BNT與莫德納疫苗。對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，接種BNT與莫德納後，抗體濃度升高、免疫反應強，心肌炎發生率較高，針對已打完兩劑高端者，若追加打兩劑BNT或莫德納，抗體可能會衝到極高點，心肌炎的發生率也有可能會更高，引起網友熱議。

胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書發文表示，轉職四劑戰士的民眾注意，接種完BNT與莫德納疫苗以後，體內的抗體濃度升高、免疫反應較強，因此有更高的機率會產生心肌炎；而已經打完2劑高端疫苗的民眾，如果要再追加打兩劑BNT或莫德納，可以預期抗體濃度將衝上極高點，心肌炎的發生風險也可能會更高，真的要小心。

貼文引起網友熱烈討論，「這是新四劑服英戰士的試驗」、「根本就是拿人民來做實驗」、「新四劑戰士，加油」、「你竟敢質疑我們部長的決策」、「四劑服英戰士表示：有台灣價值，死得其所」。

開放打過高端疫苗，且有出國需求的民眾，混打AZ、BNT與莫德納。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰也補充說明，年輕人打完疫苗後，體內的抗體高、風險也高，打四劑抗體會衝更高。這個論點目前要醫學的證據很難，畢竟這是全新的嘗試，還沒人做過任何研究來分析，因此現在只能從過去打兩劑mRNA疫苗的經驗去推論。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，已經接種一劑或兩劑高端疫苗者，如果因為入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可在出國前接種經食藥署核准專案輸入的疫苗（AZ、BNT及莫德納）。

指揮中心發言人莊人祥今在記者會上表示，打高端+mRNA疫苗，因為兩者機制不一樣，應該不會說打了抗體增加，心肌炎就增加。一般來說，會有心肌炎多發生在年輕男性，以及在第二劑的發生率會較高，大家打完要密切觀察身體狀況。