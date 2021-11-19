指揮中心於昨(18日)開放已接種第一劑AZ疫苗的18歲(含)以上民眾進行混打意願登記，登記時間為上午10時至下午4時，並於今(19日)上午10時至下午4時開放預約。由於混打意願登記、開放預約的時間都「限時6小時」引發網友討論，有網友就直言，「限你X啦！又是抽獎又是限時的，都是國民，還分幸不幸運的」、「百姓只有限時6小時？」

指揮中心第14期增加開放「9月25日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上(含)前出生，且完成混打意願登記民眾，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」，並於19日上午10時至下午4時開放預約；預定於20日至21日施打。

此次加開混打，但意願登記和預約同樣都限時6小時，引發不少人討論。不少網友在《中時新聞網》粉專、《yahoo新聞》相關報導底下留言表達不滿，有網友就說「蔡政府是當台灣人民不用上班嗎？」、「真是搞不懂，是週年慶搶購優惠大？」、「限6小時喔！要搶要快」、「又限時好像在搶孤」、「混打只開放6小時，太誇張了吧！以為大家都閒閒沒事做...把上班族當塑膠？」、「美國不但能隨時打，疫苗還隨你挑，台灣是要天天盯手機，搶預約，難怪某人敢說世界怎麼跟得上台灣」；也有網友直言，「今天登記明天預約後天施打，快速又有效率」

針對為何混打開放登記與預約時間都限時6小時，指揮官陳時中昨表示，「大家對於混打殷殷期盼，那盡量能夠快還是盡量的快，這次預約的數目顯然是相對的低，所以在有空檔的時候盡快，可以不要加重大家的負擔，又可以及時的提供。」