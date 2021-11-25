因應九降風季節，竹市6座疫苗施打站全數升級室內環境，其中最大施打站設置於公有市場中正市場，單日最大量能可達1160人，市長林智堅25日前往視察關心民眾使用情形。另外，新竹市新竹馬偕、國泰、南門3大醫院、全市28家診所，即日起免平台預約，致電向院所預約即可接種第1、2劑AZ、BNT、莫德納疫苗，第2劑也開放混打。

東區疫苗站原設置於戶外場地，因應九降風來臨，疫苗站移入中正公有市場內，打造出全市最大疫苗站，總計10個疫苗接種窗口，衛生局表示，現場還有大型疫苗黃卡看板，可供民眾打卡。

目前新竹市接種已達66萬5527人次，第一劑疫苗涵蓋率超過9成，全國第1，第2劑疫苗涵蓋率也超過5成，不分1、2劑的劑次人口比已達145.5％。自5月施打疫苗以來，非設籍竹市民眾、外籍移工疫苗接種就達12萬人次，接近總服務量能8％，新竹市府歡迎居住地鄰近新竹的民眾到竹市接種疫苗。

另外，配合中央流行指揮中心第2劑混打政策，新竹市府協調新竹馬偕、國泰、南門3大醫院、28家診所即日起免平台預約，且可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，致電至各醫療院所即可預約。詳情請見請上新竹市防疫資訊專區查詢，前往醫療院所接種前，請先電話洽詢預約。

衛生局表示，竹市共6座疫苗施打站皆為室內場所，包含中正市場施打站、稅務局施打站、體育館施打站、北區施打站、南寮施打站、慈濟施打站。因應第15輪疫苗施打（即日起至12月1日）疫苗包含AZ、BNT及莫德納1、2劑，疫苗施打站將分站供應不同疫苗，詳情請見新竹市防疫資訊專區。