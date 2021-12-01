民進黨立委高嘉瑜今天在律師陪同下，召開記者會說明遭到林姓男友施暴的經過，表示被男方打到不成人形，講述過程中數度哽咽甚至暴哭失聲，曝光的受傷照片怵目驚心，讓人看了相當不忍，網紅「廣告小妹」也發文聲援，對於外界質疑高嘉瑜的戀情總挑到不好的男人，廣告小妹出聲打臉，表示這無法合理化施暴的事。

高嘉瑜開記者會揭開自己遭到林姓男友施暴的過程，嘆這期間見識到人性最黑暗的一面，但仍決定站出來，是希望自己是最後一個受害者，許多名人都發聲支持她的勇敢，網紅「廣告小妹」今天也在臉書連發兩篇文章，直言高嘉瑜為眾人做出最佳的示範，就是「果斷就醫與提告」。

她表示遭到家暴並不丟臉，且這種事會發生在任何人身上，不分男女，至於在高嘉瑜被男友施暴的事情曝光後，有許多人提出了兩點質疑，「為什麼兩次談戀愛都遇到非良配男？」、「前男友既然已婚為何還保持聯絡？」，廣告小妹簡潔回答這是擇偶問題，甚至運氣成分佔大多數，而且無論答案為何，「並不能合理化任何事情」。

她也分享了之前寫過關於社工前輩離世的事情，表示是在這位前輩過世後，才輾轉得知她是家暴受害者，透露前輩結婚時，大家都很替她開心，而跟她相識這十多年，從沒在她身上發現遭到家暴的跡象，「是在她離世後才從她的家人那裡得知她曾流產過三次，原因不明，且堅持不就醫」。

廣告小妹表示受害者的心路歷程很長，也都有個人的無奈，高嘉瑜如今的作為，已經算非常勇敢的，她分享自己接手過的家暴案例，「正式進入司法程序的案子不超過三成。無論受害者的社經地位如何，他們在提告之前都是掙扎的」，甚至有些受害者會出現「他打我是為我好」這樣的思考漩渦中，就這樣走不出來，因此廣告小妹認為，高嘉瑜真的很棒，「我心疼+尊敬」。