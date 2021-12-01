房價愈打愈高，金管會再出招！金管會1日公布，為穩健銀行授信體質，強化銀行對不動產授信的風險控管，將要求銀行辦理商業本票或公司債發行人為購置或興建不動產，而以不動產抵押發行商業本票或公司債所為的保證業務時，亦應比照「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」之相關條件、額度限制與其他控管措施，列入銀行內部控制及稽核制度規定，銀行內部稽核單位並應將上開事項列為內部查核重點。

過往建商籌資除向銀行借建築貸款以外，還可以透過銀行保證業務，發行商業本票、公司債來籌資。然而過去，金管會緊盯的銀行法72之2只有規定到不動產的「放款」，沒有規範到銀行不動產「保證」業務，因而成了漏網之魚。

金管會統計，截至2021年6月底止，全體本國銀行辦理建築貸款加計不動產業保證占放款及商業本票與公司債保證總額之比率為9.45％，金管會將對於加計不動產業保證後，集中度比率增加較多之銀行，要求銀行自行提報改善計畫及研提控管措施。

考量銀行辦理授信業務以放款為主，並辦理商業本票或公司債保證，金管會另將參考對票券金融公司辦理不動產業保證之控管，對本國銀行辦理不動產業保證併建築貸款共同檢視其集中程度。為健全金融機構不動產授信業務管理及維持金融穩定，金管會已陸續要求本國銀行採行相關管控措施，金管會強調，銀行辦理不動產授信業務，應落實執行授信5P原則，避免信用資源流入非實質需求，並應依據自身之風險承受度，對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，並強化各項貸後管理；另基於風險管理基礎，適度評估增提備抵呆帳，以厚植風險承擔能力，強化經營體質。