中長期資金將湧入的標的出現。國泰人壽總經理劉上旗7日表示，中長期機構投資人應會偏向投資「低碳排」、「綠電」及「永續」作得好的公司，當越多錢往這些標的靠近、給更高的本益比，股價應會比其他公司還好；另外被列入行動氣候100黑名單的台塑、中鋼，在高層具體承諾淨零碳排後，劉上旗說「擔心消失」，續列國壽核心持股部位，且在適當評價下應會增提這三檔股票。

國泰金控7日舉辦第五屆國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，國泰金總經理李長庚表示，今年共有1556位報名者、830家企業，其中上市櫃公司達363家，更有250位董監事參與，且首次有127位年輕學子報名參與，顯見越來越多公司、經營層及年輕世代關心此議題。

李長庚並宣布，國泰金控在2012年開始，準備10年以上時間，今年底就可完成科學基礎減量目標倡議（SBTi）中的範疇一到三的碳盤查機制，且申請相關認證，即未來能更精準評估國泰金及各子公司自身、其投融資與業務往來對象的碳排放量，進行相關資金及業務的取捨。

國泰金年底完成碳排查的機制建置，是否會衝擊到企業取得資金？李長庚回答「是，也不是」，即企業若再不重視淨零碳排、不轉型，未來將無法取得金融機構的投資或融資；但從銀行推動赤道原則來看，台灣企業都重視氣候變遷、願意轉型及減少碳排，還有時間可以努力，因此對願意改變的企業，不會出現立即的負面衝擊。

國泰金子公司有擁有七兆資產的國泰人壽、及逾3.4兆資產的國泰世華銀行，都將遵循金控政策，在投融資上進行相關挑選、議合。

劉上旗表示，為了遵循永續及淨零碳排，國壽投資常「天人交戰」，如近期缺電嚴重，火力發電廠即有意擴產，需要投資資金，但這是永續責任投資原則（PRI）的敏感關注名單，就必須與內部溝通避開投資，短期可能要忍受這些股價可能飆漲；但中長期，相信資金還是會趨向低碳排、綠電及永續作得好的標的，股價還是會看好。

國壽亦主動議合被列在氣候行動100黑名單上的台灣兩家公司，即台塑、中鋼，這些亦是國壽的核心持股，兩家公司都已具體承諾2050年淨零碳排，甚至會引導供應鏈上各公司一起達成，所以劉上旗表示，解除對三家公司抗拒、不轉型的疑慮，續列核心持股，未來在適當評價下，應會增持股票。