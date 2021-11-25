第15輪疫苗今天開打，共有143萬人預約打BNT、9.5萬人約打莫德納，為使疫苗有效運用，指揮中心日前也宣布，接種完第一劑AZ滿8周以上者，自11月25日起可自行至指定醫療院所預約混打莫德納或BNT。

第15輪疫苗除了提供AZ、BNT與莫德納供民眾接種第一二劑，也開放AZ混打mRNA疫苗，今天開始施打至12月1日。根據指揮中心統計，第15輪疫苗共有約179.1萬人完成預約，其中有143.2萬人預約打BNT，預約率大約5成；26.3萬人預約AZ，預約率約3成5；而預約莫德納的人數比較少，約9.5萬人，預約率只有12％。

指揮中心開放民眾免上1922平台預約施打疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前也宣布，為了讓民眾盡速完成接種，自11月25日起也將開放民眾至指定醫療院所混打，只要打完第一劑AZ疫苗滿8周以上的人，不管有沒有登入疫苗平台登記混打意願，都可以至指定醫療院所預約混打莫德納或是BNT疫苗。

指揮中心也提醒，第一劑打AZ疫苗，第二劑選擇混打mRNA疫苗的人，接種後發生不良反應的機率與嚴重程度會比兩劑打同廠牌疫苗者還要高。