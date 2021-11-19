陳時中一句話，引爆網友怒火。（取自網友留言）

王任賢批混打「根本把高端當水」 陳時中：不然要怎樣？讓民眾去美國再被趕回來？

高端疫苗打完兩劑，仍無法入境美國等其他國家，中央流行疫情指揮中心日前開放混打進口疫苗，解決民眾窘境。結果有醫師質疑「把高端當水」，指揮官陳時中今反問「不然要怎樣？等民眾到了美國再被趕回來嗎？」對此，網友狠酸，「當初一直推高端的是你們吔～」「官威真大！太了不起了！」「想知道該怎樣嗎？可以直接告訴你：滾下台!!!!!!」

根據《ETtoday》報導，中華民國防疫學會理事長王任賢18日指出，「高端28天就可再打其他國際疫苗，就是把它當水，否定高端，當然就是重打。」

被問到「把高端當水」，陳時中18日在記者會上反問，「要不然要怎麼樣？就讓他拿高端證明到美國再被趕回來？我們不可能這樣做。」他強調，開放混打是為了解決問題，但風險仍有，民眾必須自行評估。

對此，網友狠酸，「官威真大！太了不起了！」「當初一直推高端的是你們吔～」「世界不是不是只有美國嗎」、「我還以為會說，世界又不是只有美國一國可以留學，幹嘛一定要去美國？」「想知道該怎樣嗎？可以直接告訴你：滾下台!!!!!!」