大陸男星喬任梁5年前突然爆出因憂鬱症輕生身亡，得年28歲，令不少粉絲都相當心碎，近年來喬任梁的父母玩起社群網站，轉行當美食部落客，近日兩老上節目，被問到為何仍願意在網上露面甚至與網友交流，喬任梁的爸爸喬康強說：「我們做這件事，好像能夠讓他（喬任梁）稍微活得長一點」，意指希望透過他們讓外界知道喬任梁並沒有消失。

喬任梁的父母親近年常在網上拍影片分享日常生活及美食，引來不少粉絲追蹤，但也有酸民批評兩人長相詭異，對此，喬家父母今年8月時拍影片回應，喬爸說有看到網友批評他嘴巴歪，他解釋：「我這個嘴巴是十幾年前一個醫療事故，在做門診切片，化驗時碰到了神經」，還自嘲：「大家可以叫我歪嘴喬老爺」。

喬爸、喬媽到兒子墳前掃墓。（圖／翻攝自和陌生人說話-騰訊新聞微博）

而喬媽高采萍被批評臉長，她也大方說是因為腦垂體瘤引起，有人說她像《航海王》裡的角色，她去查了一下發現還真像，最後笑笑說不會生氣，展現高EQ。近日兩人上騰訊節目《和陌生人說話》，上月逢喬任梁冥誕，主持人問喬爸有沒有什麼話想對兒子說？喬爸忍不住落淚說：「老爸老媽沒給你丟臉」。

喬任梁先前過冥誕，粉絲用他最愛的粉紅色布置。（圖／翻攝自和陌生人說話-騰訊新聞微博）

喬爸進一步表示，事情發生當下很難置信，因為覺得兒子從小就很開朗，後來才從親戚口中得知喬任梁早因憂鬱症開始求診，還逼親戚不能跟喬爸喬媽說，「不然我從這樓上跳下去」，喬爸坦言先前就知道兒子身上有刀疤傷口，當時喬任梁稱是拍戲造成，之後他才知道是兒子自殘，近年喬爸喬媽常聽著兒子生前歌曲想念喬任梁，知道原因後也只能放下，直說：「生活還是得繼續，還是要過好，對吧？」

喬爸說，最近是在姪女的建議下開始玩社群網站，希望能靠做這些事，好讓喬任梁能感覺活了長一些，「而且我們也不能空下來，空虛下來精神可能會更垮掉」，第一次看到毒舌評論時，喬爸喬媽也很受傷，好像體驗了兒子生前所體驗過的東西，但現在已經心如止水。見此，網友回應：「同情還同情不過來呢，怎麼會有人對人家惡語相向呢？」、「叔叔阿姨好好的就是對kimi在天之靈最好的慰藉！」、「希望部分網友能夠不要對兩位老人惡意那麼大」、「叔叔阿姨要健健康康」。

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