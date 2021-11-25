搖滾天團五月天12月底將在高雄世運舉辦4場演唱會，本周六開始搶票。高市議員邱俊憲今（25）日質詢時提到，五月天門票必定秒殺，建議高市府再爭取第5場。高雄市長陳其邁直說，「我再打電話試試」，甚至說「要我做什麼都願意」。

邱俊憲指出，五月天4場演唱會門票開賣後一定秒殺，希望「掛共同主辦的」高雄市政府能再爭取加開1場，滿足更多五迷、市民期待。不過，他也提醒，最近台電、市府等機器原因，有跳電、停電狀況，「這個周六（搶票）一定不能停電」，不然會被歌迷「追殺」。

陳其邁直說，如果屆時門票真的秒殺、賣得不錯，很多人買不到失望的話，「我會再打電話試試看」。邱俊憲追問打給誰？阿信還是石頭，但陳其邁沒正面回答，他說，只要可以辦第5場，做什麼事情，我們都會願意，會展現市府的誠意。

五月天「好好好想見到你」演唱會12月25、26、31日以及明年1月1日重返高雄世運主場館開唱，門票將於11月27日上午11時開賣。