新冠肺炎最新變種病毒Omicron蔓延全球，雖然台灣目前尚未出現Omicron病毒的感染案例，但高市府不敢掉以輕心，市長陳其邁1日將舉辦防疫記者會，提醒春節返台入境檢疫的民眾盡量選擇在防疫旅館住滿14天的方案，避免在檢疫過程中提升感染風險。

因應春節即將到來，中央流行疫情指揮中心公布3項檢疫方案，提供從國外返台的民眾選擇，A方案是14＋7在防疫旅館住滿14天並自主管理7天；B方案則是10＋4＋7在防疫旅館檢疫10天、居家檢疫4天、自主管理7天；C方案是7＋7＋7在防疫旅館檢疫7天、居家檢疫7天、自主管理7天。

陳其邁表示，希望從國外返台的民眾盡量選擇A方案，目前高雄防疫旅館數量正在努力擴充，他們也會提供足夠的防疫旅館數量給高雄市民，雖然14天待在防疫旅館有些不方便，但可以省去移動及檢疫的相關程序，也能降低染疫風險，所以建議大家多忍耐一下選擇A方案。