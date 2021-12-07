蔡英文在「辣台派開講」中談疫情，說因為防疫做得好才能舉辦這場聚會，並詢問與會人士有沒有人跟她一樣選擇接種高端疫苗？現場有多人舉手，蔡英文說「不錯喔，你們畢竟是死忠的！」

這話聽來直讓人冒冷汗，蔡英文把打疫苗的民眾當什麼了？她好意思當面恭維台下打高端的民眾？是啊！是有77萬民眾挽起袖子打了高端，那其他人呢？其他支持妳的817民眾們呢？這是指桑罵槐還是...？

這令人想到清末時期的八國聯軍，義和團也是因為支持慈禧太后才打起｢扶清滅洋｣的口號，義和團真的是｢刀槍不入｣嗎？真的可以｢吞符唸咒、防身護體｣麼？他們不懂，他們只會跟著搖旗吶喊，直到子彈打到身上....。

高嘉瑜就是其中之一，打了兩劑之後竟然把腦子燒壞，說是｢撿到便宜可以多打兩劑｣，好個｢四劑戰士｣！

｢吞符唸咒｣防不了身是實情；打完高端不能出國也是實情，當然兩者不能相提並論，只是蔡英文不在醫藥科技上讓老百姓安心，卻硬稱他們是跟隨她的死忠，這｢死忠｣兩字太輕率、也太不負責任了。

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