資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位與學位造假問題，遭總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪。台北地院日前開庭，彭的律師張靜當庭聲請傳喚前總統陳水扁作證，引發外界關注。對此，陳水扁今作出5點聲明，表示部分媒體和名嘴刻意炒作他將以證人身分被傳訊，委無足取。

台北地方法院6日開庭，張惇涵當庭提出蔡英文的博士證書，但彭文正的律師張靜認為，蔡英文的博士證書可能如陳水扁曾指稱的，是由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」來的，當庭聲請傳喚陳水扁作證。

對此，陳水扁今（13日）在臉書發出以下5點聲明：

一、阿扁從來沒有說過請人「喬」補發蔡總統博士證書的事，所謂「喬」事，那是有心人的不當解讀，絕非事實。

二、2019年留英博士黃國俊因病辭世，好友告知噩耗，順便談到黃國俊曾找LSE前院長紀登斯幫忙處理補發事宜，究竟事實真相如何，阿扁並不清楚。

三、阿扁聽來的間接傳聞就這麼多，哪來的「藏」了核彈？

四、部分媒體和名嘴刻意炒作阿扁將以證人身分被傳訊，並危言聳聽意圖分化破壞蔡總統與阿扁的感情，委無足取。

五、多件扁案因阿扁健康因素停止審理，阿扁自不可能違逆醫囑，冒著生命危險去作與案情無影響的證。