資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位與學位造假問題，遭總統府發言人張惇涵指造謠抹黑引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，蔡英文身為現任總統，有刑事豁免權，所以不會出庭相關案件的審理，因此法院也無法宣判。

彭文正日前在其主持政論節目「政經關不了」表示， 英國行政法庭已經接受理查森的申訴，同意進一步調查，將委請英國資訊審查單位，比對英國倫敦大學回應ICO的2種完全不同的矛盾說法，加以釐清，其發布蔡英文的相關資料到底有沒有蔡英文的論文。

彭文正進指出，Kevin Haynes所提供的2位口試委員，據稱是根據蔡英文在倫敦政經學院的學生檔案中的72和73兩頁，這無疑提供了最好的物證給論文門團隊，更令人不可思議的是，身為法律團隊的負責人，竟然沒有律師身份資格，讓人大大的起疑竇，因此，英國行政法庭將進一步調查Kevin Haynes。彭文正也說，「論文門」追查團隊，將視蔡英文團隊後續動作，在英國再提法律訴訟。

郭正亮今天(19日)在政論節目《新聞大白話》中，面對主持人王尚智向他提問，一般民眾可能認為，這就是讓蔡英文沒面子，但如果真的是假論文，英國方面也介入調查，確定沒有論文，是不是會涉及刑責？他表示，「她有三種罪，第一個是偽造文書；第二是詐欺；第三是有不當收入」。

接著，王尚智又近一步追問郭正亮，這些刑責是否會對蔡英文產生影響？郭正亮則說，可能要等到要她卸任之後，因為目前蔡英文有刑事豁免權，所以她不會出庭，不會出庭就沒有辦法宣判。