張亞中、彭文正號召凱道集結。(取自中時新聞網直播)

【LIVE直播】張亞中、彭文正號召凱道集結 讓蔡英文論文「速還真」

由孫文學校發行的首張蔡英文博士學位NFT，其中暗藏「政治密碼」。（取自孫文學校粉專，照片提供：孫文學校）

孫文學校總校長張亞中今(25日)與資深媒體人彭文正下午14時在凱道發起「論文速還真」群眾集會活動，訴求還原論文真相，並號召大家踴躍參與。《中時新聞網》透過直播為讀者提供最新現場畫面，目前現場已聚集了不少人。

張亞中表示，中華民國應該是一個真善美國家，台灣應該是一個真善美的社會，社會跟人一樣，如果不是真的，如果滿口都是謊言，這社會不會是一個善和美的社會，如果一個國家的領導人沒有真，這國家其實已經沒了善和美，我們都希望台灣是善良美好社會，但今天總統府這一位竟然沒有辦法說出論文是真還是假，沒有真論文就是假總統。

張亞中說，彭文正教授及團隊朋友們辛辛苦苦為我們找真相2年多，可是蔡英文面對他的態度卻是堅決不公布還讓他滯留於海外，我們不是冷漠社會，今天在這邊要求「速還真」。

另外，孫文學校臉書粉專今也公布一張「蔡英文博士學位證書的NFT」，同步上架全球最大的NFT交易平台Open Sea。孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖表示，蔡英文論文真偽紛擾多時，除了蔡個人面對誠信的道德危機，全體國人也深陷高度的國安威脅，即然就缺這張證書，那就發給她，好讓爭議早日平息。