《論文門開箱》

針對總統蔡英文的論文爭議，孫文學校總校長張亞中22日表示，25日他將與資深媒體人彭文正，一同到凱道，訴求還原論文真相「速還真」，號召大家踴躍參與。彭文正今天(24日)表示，25日一定會跟大家見面，至於是用什麼形式，大家可以自己發揮想像。

彭文正24日接受中天新聞《論文門開箱》主持人許甫專訪，許甫問到，25日彭文正會以什麼樣的方式，來跟現場的朋友互動？或是現身？彭文正賣關子表示，首先要確定他現在人在哪裡？這個時候在飛機上、在舢舨上面、或是根本已經早在台灣了。他強調，明天一定會跟大家見到面，用什麼形式見到面，大家自己發揮想像。

彭文正接著表示，不分黨派，因為大家都在追論文的真相，這才是台灣社會已經成熟很好的實踐過程。所有的群眾運動，都會有很多次級團體，各有各的理念，就跟論文門每次在法庭開庭一樣，不管是藍的、或是綠的，大家都一團和氣。

彭文正指出，當涉及法律、觸法，就不能說是你的自由了，所以我們要不分黨派、不分族群、不分老少、不分藍綠政黨，大家要追求的事情都是一樣的。這個時候如果不能為台灣社會討回公益，以後這個社會就會越來越腐敗，就沒辦法建立一個良善的體制。