總統蔡英文的博士論文，被倫敦政經學院3間圖書館共同「遺失」，博士證書也遺失數次，爭議延燒多時。孫文學校總校長張亞中和媒體人彭文正25日在凱道發起「論文速還真」群眾集會活動，訴求追論文真相。台北市議員徐巧芯認為，不管有沒有博士論文，蔡英文在這個議題上都是輸的。

徐巧芯26日在政論節目《新聞大白話》中表示，不管有沒有博士論文，蔡英文在這個議題上都是輸的。現在年輕人都不太相信蔡英文真的有論文。很多人都覺得可能沒有，甚至有非常多的陰謀論。但如果有論文，最好的方式就是像前總統陳水扁講的，就是拿出來給大家看，檢驗之後，自然這個心中的大石頭就會放下了；但如果是沒有論文，當然是更輸。

徐巧芯表示，只有政黨輪替，才能夠了解當年的真相是什麼。另外，跟她同黨選上總統的人，不是他喜歡的人，她也會怕這個情形發生，所以前陣子不是在吵竹竹合併，就會覺得很奇怪，為什麼蔡英文要去搞竹竹合併，還那麼積極。因為為了2022年如果民進黨六都沒有選好，黨主席蔡英文可能要「下台」。接下來總統大選的提名權，就無法握在她的手上了。

徐巧芯接著表示，萬一是她不屬意的人選上了大位，說不定之後又回來檢查她的論文，萬一有事，雖然偽造文書是輕罪、但這對一個總統的面子來說，非常難看。但不管她有沒有論文，只要沒有拿出來，這樣子的陰謀論，就會在我們社會裡面有越來越多的人去思考。