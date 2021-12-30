立法院院會三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正草案，通傳會（NCC）掌理事項依據法案第三條，新增網際網路傳播政策之訂定、法令之訂定、擬訂、修正、廢止及執行，以及網際網路內容分級制度。對此，資深媒體人彭文正分析表示，他認為，蔡政府推動這件事，此舉背後目的就是為了「東廠」及網軍便利。

至於那些平台業者將被納管？NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，將依用戶數還是活躍用戶規模界定。市場普遍認為，Google、臉書、Youtube等大型跨國平台業者將被規管，而這也是台灣第一次納管跨國大型網路平台業者。

翁柏宗表示，NCC後續將召開三場公開說明會及公聽會，聽取公協會及產業界意見後，預定明年六、七月將法案送出NCC至行政院審核、再送到立法院審議。

彭文正29日在其主持節目《政經關不了》表示，NCC要修法管制網路傳播，各位覺青朋友可以忍受嗎？我們的政府已經把收伸向網路，而且只管制說政府不好的，讓網軍得以存活，並藉此培養網路殺手。彭文正坦言，NCC這樣的做法，更甚於當年太陽花運動百倍，傷害台灣的人權民主價值。

彭文正指出，現在言論自由被箝制，連市場把關機制都不見了，他呼籲在野的立委們，一定要站出來，捍衛台灣網路天空的自由，台灣也是少數民主國家中，橫柴入灶這麼幹的。

彭文正也呼籲，收看他節目的聽眾，大家一人一信，寫信給NCC，檢舉網路上的色情網站，並把檢舉信留下來，寄給他，讓NCC先管制色情，如果連這也管不了、抓不到，代表NCC能力有問題，若一個月後NCC官員不回應、不執法，那他會請幾位他所委任的律師，加告NCC每一位委員、甚至主委「瀆職」及「圖利」，送給NCC一份「大禮」。