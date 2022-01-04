總統蔡英文元旦講話完全不提「中華民國」，去中化向前再跨一步。事實上由於兩岸關係不彰、以及所謂「資安」等於「國安」等因素，近年來行政院陸續要求下屬各機關必須禁用陸製資通產品，2022年伊始，據說已全面汰除完畢。不過，蔡英文政府的去中工程實際上卻遠不僅只於此。

據了解，公務機關曾使用的陸製資通產品，以陸企「大疆」生產的無人機及攝錄裝備為大宗；其他包括海康衛視、普聯技術等陸企生產的產品，過去也都是台灣公務部門經常採購的對象。

當然，在蔡英文政府陷入中美博弈與兩岸關係緊張後又毫無解方，加上「抗中牌」在近年的歷次選舉中無往不利，以及美、日等關係「堅若磐石」的國際友人推波助瀾之下，公部門禁止使用陸製產品自然是政治正確的選項。

但是，蔡英文政府令人詬病的是，其不僅在與國安息息相關的資通業務要去中，就連民間日常的文化交流、學術交流、與兩岸的城市交流等，也屢屢遭歸類為「大陸統戰活動」，並以「可能觸法」等理由，「建議」民眾與政治人物不要出席相關活動，藉此斬斷兩岸上層冰封之際，民間尚存在的微弱氣息。

的確，資通產品有其風險，特別是疫情之下，各種新興的數位化技術在可見的未來將充斥你我的生活，但這也絕不只有陸製產品有此問題，難道美國、日本、歐盟的產品就沒有問題嗎？其實，公務部門過去之所以採用陸製產品，不外乎「物美價廉」、且相關產品大陸的全球市佔率本來就高，行政院一邊禁用、去中的同時，有無相應扶持台灣相關廠商？或與所謂民主自由同盟合作開發？

為了抗中、選舉、或是對美輸誠，因而下達禁令與去中化十分容易，但蔡英文政府必須省思的是，台灣究竟有沒有能力承擔反效果，若欲將所有帶有「中國印記」的符碼通通清除，是否更不該用漢字、說「北京話」？而一旦失去了這些，台灣「還會是台灣」嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※